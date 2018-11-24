Роухани призвал мусульман объединиться против США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/460/10798460/AP_17200367391989-pic905-895x505-46654.jpg">

Президент Ирана Хасан Роухани призвал мусульман во всем мире объединиться против Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское телевидение.

Об этом он заявил на международной конференции по исламскому единству, которая проходила в Тегеране.

Реклама

«У нас есть выбор — постелить красную ковровую дорожку для преступников или решительно противостоять несправедливости», — отметил Роухани.

Он также раскритиковал контакты США и Саудовской Аравии, заявив, что Иран готов отстаивать интересы саудовского народа «и не просит за это $450 млрд».

Ранее сообщалось, что в МИД Ирана отказались от пересмотра условий ядерной сделки.