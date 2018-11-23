МИД: кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу

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Директор департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Москва рассчитывает на трезвый подход США к оценке ситуации в мире, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что США придется иметь дело с министром обороны России Сергеем Шойгу, если они сделают необдуманные шаги относительно договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД)

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«У нас готовы решения на любое развитие событий. Ну, а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет [министр иностранных дел России] Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу», — заявил Ермаков.

Ранее Ермаков заявил, что Москва не видит улучшений в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после визита в Россию советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.