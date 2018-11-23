В Кремле подтвердили дату большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 20 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«20 декабря 2018 года в 12.00 мск состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина», — говорится в тексте официального сообщения.
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Отмечается, что о месте проведения пресс-конференции планируют объявить дополнительно позднее.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря.