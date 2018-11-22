В МИД России объяснили интерес Запада к проблеме Азовского моря

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Статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что противоречия вокруг Азовского моря созданы на пустом месте, так как Крым больше не является «острым сюжетом».

По его словам, такое развитие событий было ожидаемо, поскольку тема Крымского полуострова уже не воспринимается как инструмент давления на Россию, поэтому понадобились «яркие свежие темы».

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«На самом деле ситуация в этом регионе нашим так называемым западным партнерам особо не интересна. Для них важен лишь новый повод для нападок на Россию и предлог для ужесточения антироссийских санкций», — сказал Карасин.

Он добавил, что доказательства «неких незаконных действий» России не выдерживают критики.

Ранее в МИД России предостерегли Киев от провокаций в Азовском море.