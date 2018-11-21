МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море
Министерство иностранных дел России заявило, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азовском море ложится на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в сообщении.
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В ведомстве также призвали Киев воздержаться от «авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море».
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пообещал новую морскую охрану от Измаила до Мариуполя.