МИД предостерег Украину от авантюр в Азовском море

<img src="//img.gazeta.ru/files3/877/11640877/RIAN_3241930.HR.ru-pic905-895x505-41000.jpg">

Министерство иностранных дел России заявило, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азовском море ложится на Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также призвали Киев воздержаться от «авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко пообещал новую морскую охрану от Измаила до Мариуполя.