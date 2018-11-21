Daily Beast рассказал, как Трамп помог создать «самый протрамповский телеканал»

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Президент США Дональд Трамп помог Роджеру Айлзу построить Fox Business Network (FBN) — «самый протрамповский телевизионный канал», утверждает The Daily Beast со ссылкой на источники среди бывших работников телевизионной сети.

Десятилетие назад Трамп консультировал телеканал Fox News по вопросу запуска собственной телесети, посвященной бизнес-тематике, пишет издание.

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Отмечается, что на данный момент FBN, даже больше чем сам Fox News, продвигает повестку дня американского президента, зачастую вторя его конспиративному мышлению.

По словам бывших руководителей Fox, до старта Fox Business Network в 2007 году возглавлявший в течение 20 лет телеканал Fox News Роджер Айлз консультировался с Трампом, запустившим после свое ТВ-шоу. Трамп и Айлз общались о том, как должен был выглядеть новый телеканал Fox Business, сообщает Daily Beast со ссылкой на бывших работников телесети.

Хорошие отношения Айлза и Трампа сохранились вплоть до его президентской кампании 2016 года, во время которой будущего президента непродолжительное время консультировал уже ушедший в отставку глава Fox News, добавляет издание со ссылкой на источник, близкий к Трампу, а также источники в руководстве.