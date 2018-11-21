Кириенко проведет закрытую встречу с IT-сообществом

Как стало известно «Газете.Ru», в среду первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко проведет закрытую встречу с представителями IT-сектора в формате делового завтрака.

Об этом рассказали два информированных источника, знакомых с ходом проведения форума «Российская неделя интернета» (RIW), в рамках которого и пройдет встреча.

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Информацию также подтвердил директор Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.

Как рассказали собеседники «Газеты.Ru», на встрече с Кириенко будут присутствовать более 50 представителей IT-сектора.

Среди приглашенных числятся представители онлайн-кинотеатров ivi и Okko, топ-менеджеры «Яндекса», сервиса «Ticketland», Mail.ru, Rambler, «Ростелекома», AVITO и других IT-компаний.