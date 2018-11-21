Трамп готов встретиться с принцем Саудовской Аравии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12055075/RTS25HKA-pic905-895x505-20689.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом после убийства журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что поговорит с Салманом, если тот прибудет на саммит G20 в Аргентине.

Реклама

Ранее сообщалось, что некоторые члены саудовской королевской семьи из-за дела об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи постараются не допустить, чтобы наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд стал королем.

Также сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии будет участвовать в работе Группы двадцати (G-20) в Аргентине.