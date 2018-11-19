Франция анонсировала решение по санкциям из-за убийства Хашукджи

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция «очень скоро» решит, стоит ли вводить санкции против Саудовской Аравии из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Слова министра передает Reuters.

Ле Дриан отметил, что французские власти работают над этим решением совместно с Германией. Также он рассказал, что Париж в данный момент изучает результаты расследования убийства журналиста.

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Также министр выразил надежду, что Франция не будет вводить санкции раньше времени, так как необходимо узнать «всю правду» об обстоятельствах гибели Хашукджи.

Ранее сообщалось, что саудовский король проигнорировал убийство Хашукджи в своем обращении.