Зарегистрирован первый кандидат в губернаторы Приморья

Первым официально зарегистрированным кандидатом в губернаторы Приморского края стала депутат Думы города Владивостока Роза Чемерис, она получила удостоверение кандидата, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Стать первым зарегистрированным кандидатом на предстоящих 16 декабря выборах губернатора Приморского края – хороший знак», – написала Чемерис в своем телеграм-канале.

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В воскресенье в 18.00 избирательная комиссия Приморья завершила приём документов от кандидатов на пост главы края. Свои документы на регистрацию принесли ещё четыре кандидата.

Заявления начали принимать 26 октября. С 11 по 18 ноября претенденты сдавали все необходимые документы, которые избирком в обязательном порядке проверяет. Речь идёт о финансовом отчёте, предложении трёх возможных сенаторов, листах поддержки, то есть муниципальном фильтре. Самовыдвиженцы также обязаны были принести подписи избирателей.

Чемерис также была первой, кто сдал все необходимые для регистрации документы.