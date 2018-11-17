Трамп пообещал обсудить с ЦРУ убийство Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается обсудить ситуацию вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи с госсекретарем Майком Помпео и представителями ЦРУ. Об этом сообщает Bloomberg.

Такое заявление Трамп сделал во время беседы с журналистами перед тем, как отправиться в Калифорнию на встречу с пострадавшими от лесных пожаров.

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Критиковавший саудовские власти Хашукджи писал для The Washington Post. В начале октября издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле.

По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства. Позднее саудовские СМИ распространили заявление генпрокурора о том, что Хашукджи погиб при ссоре с сотрудниками консульства.