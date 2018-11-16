WP рассказала об угрозе «антизападного союза» России и Китая

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Российско-китайское партнерство по-прежнему носит искусственный оттенок, так как сотрудничество поддерживается в основном

лидерами на высшем уровне, нежели на местах, пишет в колонке для The Washington Post Джонатан Хиллман из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

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На этой неделе лидеры России и Китая смогли воспользоваться отсутствием президента США Дональда Трампа сразу на двух крупных международных саммитах. Так, российский президент Владимир Путин встретился с лидерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре, а председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Папуа-Новую Гвинею, где посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На этих встречах оба лидера предлагают новый подход к глобализации, пишет WP.

В 2015 году лидеры России и Китая пообещали «связать» две экономические инициативы: китайский проект «Один пояс, один путь» и Евразийский экономический союз. Как отмечает издание, проблема Вашингтона заключается не в незнании этой угрозы, а в отсутствии последовательной стратегии для ее устранения. Между тем, кумулятивный эффект от американских санкций против России и китайских пошлин может лишь ускорить приближение этой угрозы — появления «антизападного союза между крупнейшей ядерной державой и второй по величине экономикой». Для того чтобы нивелировать значение риторики глобализации Путина и Цзиньпина американскому лидеру следует изменить торговую политику, заключает газета.