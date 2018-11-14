Порошенко потребовал от главы украинской церкви «пойти на попятную»

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Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с предстоятелем Украинской православной церкви(УПЦ) митрополитом Онуфрием и потребовал от него «пойти на попятную» по вопросу автокефалии. Об этом сообщает украинское издание »Страна.ua» со ссылкой на источники в УПЦ.

Как отмечается, что это был эмоциональный разговор. По данным издания, Порошенко «настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев». В частности, в его речи прозвучало требование «пойти на попятную» по вопросу автокефалии.

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Сообщается, что после ответа митрополита Порошенко раздраженно сказал: «Какие каноны — какие каноны!».

Ранее президент Украины заявил о готовности встретиться с епископами УПЦ.