В Кремле рассказали о рукопожатии Путина и Пенса на гала-ужине в Сингапуре

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин и вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс обменялись рукопожатием на гала-ужине глав делегаций Восточноазиатского саммита в Сингапуре, передает ТАСС.

Как отмечается, Пескову был задан вопрос о том,удалось ли Путину и Пенсу пообщаться во время Восточноазиатского саммита.

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«Пожали руки», — ответил Песков.

Сообщается, что торжественный гала-ужин в честь глав делегаций участвующих в саммите стран состоялся перед началом намеченного на 15 ноября Восточноазиатского саммита.

Ранее Песков рассказал, что Путину и Пенсу не удалось переговорить в Сингапуре «на ногах».