Россия вернула в суд США документы по делу о «вмешательстве в выборы»

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Россия вернула в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка документы по иску Демократической партии США о «вмешательстве в выборы», передает РИА «Новости».

Об этом говорится в письме за подписью посла в США Анатолия Антонова.

«Все юридические документы по упомянутому делу, которые были переданы уважаемым судом через посольство Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации дипломатическими нотами… от 7 сентября 2018 года были возвращены дипломатической нотой министерства иностранных дел Российской Федерации… от 27 сентября 2018 года в посольство Соединенных Штатов Америки по причинам, изложенным в упомянутой ноте», — сказано в письме.

Антонов отметил, что судебное разбирательство нарушает международное законодательство в части иммунитета России, основанного на принципах суверенности государства.