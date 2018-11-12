Мэй допускает построения новых отношений с Россией

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена заявить о том, что Лондон открыт к построению новых отношений с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Об этом говорится в фрагментах текста речи Мэй, с которой она выступит на банкете лорда-мэра Сити.

По данным агентства, премьер Британии также вновь выступит с критикой в адрес России.

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Как отмечается, Мэй похвалит западные страны за единство «перед лицом попрания Россией мировых правил».

Ранее СМИ сообщили, что политика Мэй не соответствует нуждам Британии.