Трамп ответил на вопрос о судьбе «российского дела» после ухода Мюллера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/941/12050941/RTS24MWS-pic905-895x505-19143.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с исполняющим обязанности генерального прокурора Соединенных Штатов Мэтью Уитакером, а потому они и не обсуждали будущее расследования дела о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году, передает РИА «Новости».

По словам американского лидера, все, что ему известно о новом генпрокуроре — это то, что у Уитакера отличная репутация.

Реклама

«Я не знаю Уитакера. Я не говорил с ним», — заявил Трамп.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что сговора с Россией не было и расследование экс-генпрокурора Роберта Мюллера было сфабриковано.

Ранее CNN сообщила, что команда Мюллера начала составлять итоговый отчет по «российскому делу».