Трамп ответил на вопрос о судьбе «российского дела» после ухода Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что не знаком с исполняющим обязанности генерального прокурора Соединенных Штатов Мэтью Уитакером, а потому они и не обсуждали будущее расследования дела о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году, передает РИА «Новости».
По словам американского лидера, все, что ему известно о новом генпрокуроре — это то, что у Уитакера отличная репутация.
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«Я не знаю Уитакера. Я не говорил с ним», — заявил Трамп.
Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что сговора с Россией не было и расследование экс-генпрокурора Роберта Мюллера было сфабриковано.
Ранее CNN сообщила, что команда Мюллера начала составлять итоговый отчет по «российскому делу».