Депутат Рады: Европа «в шоке» от происходящего на Украине

Депутат украинской Рады Вадим Рабинович после переговоров в сенате Франции заявил, что в Европе «в шоке» от происходящего на Украине, передает РИА «Новости».

По его словам, сенаторы возмутились избиению журналистов, а страны Европы могут наложить санкционные ограничения в случае повторения таких инцидентов. Французские сенаторы пообещали следить за ситуацией в регионе и могут поднять вопрос о персональных санкциях.

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«Они (политики на Украине. — Газета.Ru) боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем», — заявил Рабинович.

Ранее Рабинович заявил, что экономика страны находится в катастрофической ситуации.