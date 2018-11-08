Депутат Рады: Европа «в шоке» от происходящего на Украине
Депутат украинской Рады Вадим Рабинович после переговоров в сенате Франции заявил, что в Европе «в шоке» от происходящего на Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, сенаторы возмутились избиению журналистов, а страны Европы могут наложить санкционные ограничения в случае повторения таких инцидентов. Французские сенаторы пообещали следить за ситуацией в регионе и могут поднять вопрос о персональных санкциях.
Реклама
«Они (политики на Украине. — Газета.Ru) боятся, что они станут невъездными и нерукоподаваемыми, но мы их такими и сделаем. Поэтому душить свободу слова и рассказывать Европе, что мы демократы, мы не будем», — заявил Рабинович.
Ранее Рабинович заявил, что экономика страны находится в катастрофической ситуации.