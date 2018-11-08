Будущий спикер конгресса США потребовала самоотвода и.о. генпрокурора от «российского дела»

В США политик-демократ Нэнси Пелоси, которая станет спикером в конгрессе страны, присоединилась к требованию самоотвода и.о. генпрокурора страны Мэтью Уитакера. Об этом она написала на своей странице в твиттере.

По ее словам, в связи с его «угрозами» снизить эффективность и саботировать расследование по «российскому вмешательству», Уитакер должен отказаться принимать в нем участие.

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«Конгресс должен принять немедленные меры для защиты верховенства закона и объективности расследования», — заявила Пелоси.

Ранее американский сенатор-демократ Чак Шумер потребовал самоотвода и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.