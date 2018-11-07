В Кремле рассказали о деталях встречи Трампа и Путина на G20

Работа по подготовке встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине уже ведется, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«Такая встреча в Буэнос-Айресе уже находится в проработке. Мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи, и очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов этого контакта», — сказал Ушаков.

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По его словам, в данный момент ведется проработка временных параметров контакта. Ушаков подчеркнул, что на данный момент стороны не планируют подписание каких-либо совместных документов по итогам встречи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новое место для встречи Путина и Трампа.