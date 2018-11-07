В Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин кратко пообщается со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Париже «на ногах» в рамках ланча в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

«Условлено, что лидеры США и России в Париже лишь кратко пообщаются, речь идет об общении «на ногах», после чего будет подтверждено, что более обстоятельную беседу лидеры России и США проведут в Буэнос-Айресе», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

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По его словам, решение не проводить продолжительную встречу двух лидеров в Париже 11 ноября было принято обеими сторонами по просьбе французского руководства, которое сочло, что подобная встреча может отвлечь от главной темы парижских мероприятий — 100-летия окончания Первой мировой войны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новое место для встречи Путина и Трампа.