Путин назначил Гуцана своим полпредом

Президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Гуцана Александра Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», — говорится в сообщении.

Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил, что замгенпрокурора Александр Гуцан написал заявление об отставке.