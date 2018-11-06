В Раде призвали ЕС ввести санкции против России из-за выборов в ДНР

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала ЕС ввести санкции против России за «организацию» выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, передает РИА «Новости».

По ее словам, проведение «псевдовыборов» на территории Украины требует санкций против России.

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Она также добавила, что российская сторона якобы стоит за организацией данных выборов.

Ранее сообщалось, что США осудили предстоящие выборы в Донбассе.