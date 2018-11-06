Песков отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа из-за Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о том, что полноформатные переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа были отменены по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

«Нет, вы знаете, я оставлю это без комментариев. В Париже действительно будет много глав государств и правительств, и очень насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий», — сказал Песков.

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Он подтвердил, что на данный момент стороны сошлись на затруднительности полноформатной встречи, однако подчеркнул, что лидеры «так или иначе» пересекутся «на ногах».

Ранее сообщалось, что Макрон сорвал встречу Путина и Трампа.