В США не нашли попыток взломать инфраструктуру голосования перед выборами

Спецслужбы США накануне промежуточных выборов заявили, что не обладают информацией о попытках взлома инфраструктуры голосования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление глав ФБР, минюста, нацразведки и министерства внутренней безопасности страны.

Отмечается, что иностранные игроки, в том числе Россия, пытаются повлиять на предпочтения общества и избирателей. Такие попытки могут включать в себя распространение ложной информации, «лжи о собственном вмешательстве», а также распространение пропаганды.

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«Американское общество может уменьшить влияние этих усилий, если будет оставаться информированным, сообщать о подозрительной деятельности, и быть бдительными потребителями информации», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа на выборах в 2020 году обвинил NBC и Fаcebook в поддержке нелегалов.