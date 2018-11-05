Лавров не смог назвать отношения России и ЕС «нормальными»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что текущее состояние отношений России и Евросоюза не может считаться нормальным. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.

По его словам, «недальновидные» антироссийские санкции ЕС были введены «по прямой указке Вашингтона». Он добавил, что европейцев убеждают в «российской угрозе» извне, но сами американцы при этом убытков не несут.

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«Нынешнее состояние отношений Россия-ЕС не может считаться нормальным», — заявил Лавров.

Министр также напомнил, что Россия готова отменить введенные ранее контрмеры в отношении Евросоюза, но первый шаг должен сделать ЕС.

«Мы надеемся, что здравый смысл победит, поскольку санкции объективно не приносят пользы ни России, ни ЕС», — добавил Лавров.

Ранее сообщалось, что в МИД России анонсировали визит Лаврова в Мадрид.