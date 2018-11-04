Жители Новой Каледонии решили не отделяться от Франции

В Новой Каледонии, расположенной на десятках островов в южной части Тихого океана, состоялся референдум о независимости этой территории от Франции, передает BFM.

Против независимости проголосовали 56,8% жителей в результате обработки 90% бюллетеней.

Реклама

Сообщается, что явка на выборах составила более 80%.

Новая Каледония является частью Франции с 1853 года. Последний раз в результате референдума независимость от Франции получили Вануату (Океания) в 1980 году и Джибути (Восточная Африка) в 1977 году.