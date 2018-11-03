Пригрозивший Ирану в стиле «Игры престолов» Трамп заявил о готовности к новой сделке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фоне данных о скором введении новых антииранских санкций заявил о готовности заключить новое соглашение с Ираном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

По словам Трампа, санкционные ограничения в отношении иранской стороны будут действовать, пока Иран не изменит свое «деструктивное поведение».

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«Соединенные Штаты по-прежнему готовы к достижению новой, более всеобъемлющей сделки с Ираном, которая навсегда заблокирует ему путь к ядерному оружию», — заявил Трамп.

Ранее Трамп анонсировал введение новых санкций 5 ноября. Трамп опубликовал в соцсети изображение с надписью: «Санкции близко». Шрифт текста и само выражение напоминает знаменитую фразу из сериала «Игра Престолов» — «Зима близко».