В МИД осудили инсинуации вокруг убийства журналиста Хашукджи

МИД России осудил появление многочисленных инсинуаций в деле об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она напомнила о том, что Москва изначально выступала за проведение беспристрастного всестороннего расследования.

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«Очень страшно, что трагедия обрастает таким количеством политических интриг и инсинуаций, которые мы сейчас наблюдаем», — добавила Захарова.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в посольство своей страны в Стамбуле. В ночь на 20 октября саудовские СМИ заявили, что, по предварительным данным генпрокуратуры королевства, Хашукджи был убит в результате ссоры с сотрудниками консульства.