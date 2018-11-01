Парламент Армении вновь не смог избрать премьер-министра и будет распущен

Парламент Армении в ходе внеочередного заседания вновь не смог избрать премьер-министра страны, передают «Новости Армения».

Сообщается, что единственным кандидатом, который был выставлен на участие в выборах, был и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Фракция АРФ «Дашнакцутюн» и блок «Царукян» отказались от участия в голосовании. Воздержались 13, «за» и «против» кандидата голосов отдано не было.

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В соответствии с конституцией страны, после этого парламент будет распущен.

Ранее сообщалось, что на досрочный роспуск законодательного органа пошел сам Пашинян, который хочет возглавить правительство, сформированное вновь избранным парламентом.