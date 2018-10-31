WP рассказала, что значит уход Меркель для Трампа

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель со временем стали более комфортными, но остаются настороженными и почтительными, пишет The Washington Post со ссылкой на мнение бывших и нынешних чиновников из США и ФРГ.

Когда Меркель в апреле посетила Белый дом, американский президент Дональд Трампа пытался убедить ее в том, чтобы немецкий канцлер «отодвинула» Европейский союз (ЕС), с которым у Трампа разгорелась торговая война, так, чтобы двое лидеров смогли бы заключить собственную сделку.

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Трамп положился на свое обаяние — эта тактика идет вразрез с его обычно холодными отношениями на публике с немецким канцлером, пишет WP.

«Вы президент Европы! Перестаньте, Ангела, вы знаете, что это правда», — сказал Трамп на встрече с Меркель, по словам осведомленных источников.

Но посмеявшись вместе с Трампом Меркель отказалась, твердо сказав ему, что путь к любой сделке лежит через Брюссель, говорится в материале.

Шесть месяцев спустя Меркель объявила, что она не намерена баллотироваться на пятый срок в качестве канцлера ФРГ и скоро уйдет с поста лидера своей партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС).

Ее решение об уходе после 13 лет у власти частично связано с ростом правых, антимигрантских настроений, а также других подобных этим проблемам и темам, которые помогли Трампу в 2016 году победить на выборах президента США, отмечает газета.

Для Трампа политический уход Меркель в обозримом будущем является своего рода свидетельством торжества, отмечается в материале. Так, встреча в Овальном кабинете в апреле продемонстрировала, что Трамп и Меркель имеют конкурирующие между собой видения будущего трансатлантического партнерства, при этом президент США продвигал националистический подход — «каждая страна за себя», а немецкий канцлер стойко защищала ценность объединенной Европы и коллективных институтов, которым обычно сопротивляется Трамп.