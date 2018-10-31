Додон заявил, что никто не разрушит отношения Молдавии и России
Молдавский президент Игорь Додон заявил, что отношения страны с Россией никто не сможет разрушить. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Додона, отношения между Молдавией и Россией традиционно являются стратегическими, братскими и дружескими.
«Это было, есть и будет, и никому это не разрушить, я в этом уверен», — сказал Додон.
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Он заметил, что у стран общие интересы в сфере духовных ценностей.
Ранее Додон заявил, что страна «не выживет» без хороших стратегических отношений с Россией в экономической, энергетической и социальной сферах.