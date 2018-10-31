CNBC рассказал, как выход Трампа из ДРСМД отразится на Азии

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) могут иметь негативные последствия для Азии, усилив тем самым соперничество между ядерными державами, такими как Китай и Индия, отмечает CNBC.

Президент США Дональд Трамп в октябре рассказал о намерении выйти из договора с Россией о РСМД. Данный договор был подписан в 1987 году, он сыграл важную роль в ослаблении напряженности во времена холодной войны.

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Если договор будет расторгнут, Вашингтон и Москва смогут свободно разрабатывать и развертывать еще больше ракет — сценарий довольно рискованный для Европейского союза, учитывая его географическую близость к России, говорится в материале. Однако это негативно скажется и на азиатском регионе, отмечает телеканал.

Особую роль в желании Трампа выйти из ДРСМД играет Китай. Американский лидер и Белый дом уже давно обеспокоены запасами ракет Пекина и милитаризацией Южно-Китайского моря, добавляет CNBC. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин может расценить последующие действия Трампа как угрозу. Наращивание США своего присутствия в азиатском регионе в Пекине встречают суровой критикой, добавляет СNBC.

Выход Трампа из ДРСМД также подтолкнет Индию подумать о собственной ракетной программе, уделяя внимание внутренним усилиям, а также международному сотрудничеству в сфере разработки гиперзвукового оружия.

Таким образом, все это заставило многих поверить в то, что глобальная гонка вооружений уже наступила, заключает телеканал.