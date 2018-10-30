Эксперт раскритиковал решение КС Ингушетии по вопросу границы с Чечней

Конституционный суд Ингушетии, который во вторник признал неконституционным договор о границе с Чечней, не имел права решать этот вопрос, заявил адвокат Дмитрий Аграновский.

«Спор касается двух субъектов, поэтому должны были обращаться с запросом в Конституционный суд Российской Федерации», — пояснил он.

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«Изменение границ, действительно, должно проходить по референдуму, но здесь вопрос не в изменении, а установка границ в законе чётко не прописана», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

Поэтому, по словам Аграновского, имеет место правовая коллизия, которую все-таки должен решать Конституционный суд всей страны, а не отдельного региона.

«Точно так же нет никаких правовых оснований выносить данный вопрос на референдум республики», — подытожил он.