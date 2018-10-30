Источник рассказал о планах Трампа перед промежуточными выборами

Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами, которые состоятся 6 ноября, проведет ряд митингов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с планами президента.

На брифинге для журналистов источник заявил, что Трамп планирует провести 11 митингов в поддержку кандидатов-республиканцев. Отмечается, что он посетит штаты, где борьба на выборах в сенат наиболее напряженная, в том числе, Флориду, Миссури, Огайо, Монтану, Джорджию и другие.

Ранее Трамп обратился к направляющемуся в США «каравану мигрантов».