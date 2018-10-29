Reuters: главный критик Меркель выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель, январь 2014 года Tobias Schwarz/Reuters

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан планирует баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, Шпан является главным критиком политики канцлера Германии Ангелы Меркель в партии.

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Как отмечается, Шпан заявил о своем намерении в ходе закрытого заседания старших членов ХДС.

Ранее СМИ сообщили, что Меркель покинет пост председателя ХДС.