Reuters: главный критик Меркель выдвинет свою кандидатуру на пост главы ХДС
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан планирует баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, Шпан является главным критиком политики канцлера Германии Ангелы Меркель в партии.
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Как отмечается, Шпан заявил о своем намерении в ходе закрытого заседания старших членов ХДС.
Ранее СМИ сообщили, что Меркель покинет пост председателя ХДС.