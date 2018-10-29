CNBC: выборы в Гессене нанесли еще один политический удар Меркель

Парламентские выборы в Гессене нанесли еще один политический удар по канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, так как ее партия «Христианско-демократический союз Германии» теряет поддержку избирателей, отмечает CNBC.

Партия «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Меркель и «Свободная демократическая партия Германии» (СДПГ) понесли большие потери в Гессене, где в выходные прошли выборы.

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Предварительные официальные результаты показали, что ХДС получила 27% голосов, что на 11,3 процентных пункта меньше, чем на последних выборах в 2013 году. Помимо этого, данный результат является худшим для партии с 1962 года, говорится в материале. Поддержка СДПГ снизилась с 30% в 2013 году до 19% по результатам прошедшего голосования, добавляет CNBC.

По словам аналитиков, такие результаты могут говорить о том, что Меркель не будет баллотироваться на пост главы партии на съезде в декабре. В то время как избиратели все больше разочаровываются в «старой политической гвардии» Германии, Берлину следует принять во внимание тот большой сдвиг, который происходит в немецкой политике, считают опрошенный CNBC аналитики.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель не станет баллотироваться на пост председателя партии Христианско-демократического союза (ХДС).