Дуда не считает закрытой тему выплаты Польше репараций Германией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает закрытой тему выплат Германией репараций за ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны, передает Bild am Sonntag.

«В моем понимании выплата репараций - это не закрытая тема», — сказал Дуда.

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По его словам, экспертные заключения, сделанные во время правления президента Леха Качиньского, также свидетельствуют, что нанесенный Польше ущерб «так и не был возмещен».

«Вот и промежуточные итоги работы парламентской экспертной группы подтверждают, что наши потери не были восполнены», — отметил он.

По его словам, ситуация с выплатой репараций является вопросом «справедливости и ответственности».