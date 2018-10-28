Президента Ирландии переизбрали на второй срок

Reuters

Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок по результатам всеобщего голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Хиггинс набрал 56% голосов избирателей.

Как отмечается, на втором месте оказался бизнесмен Питер Кейси, он набрал 23,1% голосов.

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Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Ирландию.