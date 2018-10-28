Президента Ирландии переизбрали на второй срок
Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй срок по результатам всеобщего голосования. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Хиггинс набрал 56% голосов избирателей.
Как отмечается, на втором месте оказался бизнесмен Питер Кейси, он набрал 23,1% голосов.
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Майкл Хиггинс является членом социал-демократической Лейбористской партии Ирландии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Ирландию.