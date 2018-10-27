Макрон раскритиковал Меркель за отказ от поставок оружия Эр-Рияду

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за ее призыв к отказу от поставок оружия Саудовской Аравии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, Макрон назвал позицию Меркель «чистой демагогией».

Как отмечается, Меркель призвала ЕС отказаться от поставок оружия Эр-Рияду из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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При этом Меркель подчеркнула, что Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии до окончания расследования гибели Хашукджи.

Ранее сообщалось, что Франция пригрозила Саудовской Аравии санкциями из-за дела Хашукджи.