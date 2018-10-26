Washington Post: Трамп подвергся резкой критике из-за мигрантов, но это не повлияло на его рейтинги

Политика президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов не отличается от политики предыдущих американских администраций, но выделяется жесткой миграционной риторикой Трампа, пишет The Washington Post.

От спорной практики разделения семей мигрантов на южной границе до резкого сокращения количества принимаемых просителей убежища — миграционная политика администрации президента США Дональда Трампа встретила резкую критику со стороны международных правозащитных организаций и американских политиков. Однако она не так сильно отличается от политики предыдущих администраций США, подчеркивает газета.

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Помимо резких миграционных мер, действия Трампа сопровождались и резкой миграционной риторикой, отмечает издание. Несмотря на это политика предыдущих администраций отличалась тем, что смягчалась внешним желанием показать то, что меры в отношении мигрантов и беженцев согласуются с американскими ценностями.

В сентябре администрация Трампа объявила о решении уменьшить количество принимаемых беженцев в следующем году до 30 тыс. Помимо этого, политика администрации Трампа направлена на то, чтобы затруднить приезд беженцев и сдерживать просителей убежища в США. Американский лидер неоднократно «демонизировал» беженцев и мигрантов, начиная со своей первой предвыборной речи, отмечает The Washington Post. Он заверял, что США не будут «лагерем для мигрантов», а также предупреждал об угрозе того, что мексиканскую границу наводнят «преступники и насильники».

Тем не менее, миграционная политика Трампа не оказала негативного эффекта на отношение к нему со стороны избирателей и его рейтингов, в отличие от канцлера ФРГ Ангелы Меркель, популярность которой в Германии резко снизилась из-за наплыва миллиона мигрантов в 2016 году, что также привело к росту активности «правых экстремистов», пишет WP.