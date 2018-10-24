В Иране заподозрили США в причастности к «организованному убийству» Хашукджи

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что убийцы оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не справились бы без поддержки со стороны властей США. Об этом сообщается на официальном сайте политика.

Отмечается, что Роухани призывает Турцию к проведению беспристрастного расследования. Президент удивился, что в современном мире возможно совершение такого «организованного убийства».

Реклама

«…я не думаю, что страна решилась бы на такое убийство без поддержки США», — заявил Роухани.

Ранее глава Евросовета призвал прояснить детали убийства Хашукджи.