Российские сенаторы воздержались от визитов в Норвегию из-за действий Осло

Делегация российских сенаторов приняла решение отказаться от предстоящей поездки в Норвегию в рамках межпарламентского сотрудничества из-за недружественных действий со стороны Осло, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА «Новости».

По его словам, решение об отказе от поездок в Норвегию было принято для текущего этапа российско-норвежского сотрудничества в связи с последними событиями в двусторонних отношениях.

Ранее сообщалось, что задержанный в Норвегии сотрудник Совфеда прилетел в Москву.