В Европарламенте обещали следить за попавшими под санкции каналами на Украине

Действующий вице-призидент Европарламента Хейди Гаутали провела встречу с руководством двух украинских телеканалов, в отношении которых были введены санкции — «112 Украина» и NewsOne, сообщает «112 Украина».

В ходе встречи руководство телеканалов рассказало о политической ситуации в стране и давлении на свободу слова на Украине, а также о препятствиях в работе журналистов.

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Гаутали, в свою очередь, пообещала, что лично будет следить за всеми судебными процессами и событиями вокруг двух телеканалов и выразила уверенность в том, в борьбе за свободу слова телеканалы должны использовать весь арсенал правовых инструментов, помимо политического пути решения.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады обвинил парламент в цензурировании украинских СМИ.