Трамп и Эрдоган обсудили убийство Хашукджи и освобождение Брансона

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор вечером 21 октября. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на офис турецкого президента.

Трамп и Эрдоган коснулись сразу нескольких тем. По данным агентства, речь шла об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стумбуле, а также об американском пасторе Эндрю Брансоне, которого Анкара освободила 12 октября. Детали их беседы не приводятся.

Кроме того, лидеры стран обсудили борьбу с терроризмом, ситуацию в Сирии, а также подтвердили курс на «нормализацию [отношений] и их развитие по всем направлениям».