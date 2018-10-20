В Саудовской Аравии заявили о гибели исчезнувшего Хашукджи из-за ссоры

Генпрокурор Саудовской Аравии заявил о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters со ссылкой на телевидение страны.

Согласно имеющимся данным, в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле произошло ссора, которая привела к рукоприкладству, а затем к смерти Хашукджи.

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«Предварительное следствие дела Хашукджи выявило, что он мертв», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает санкции в отношении виновных в пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.