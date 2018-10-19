Трамп заявил о возможности санкций против Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения санкций в отношении Саудовской Аравии из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, передает Reuters.

Он добавил, что в решение по делу об исчезновении журналиста будет вовлечен Конгресс. Отмечается, что большинство голосов в Конгрессе принадлежит Республиканской партии, в которую входит Трамп.

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«Я буду во многом прислушиваться к тому, что скажет Конгресс. Они тоже очень серьезно относятся к этому», — подчеркнул Трамп.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию вокруг пропавшего саудовского журналиста.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал после посещения консульства своей страны в Турции. Турецкая полиция предполагает, что журналиста могли убить, среди подозреваемых — ряд лиц, связанных с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.