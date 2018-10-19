Минюст США обвинил россиянку в попытке вмешательства в выборы

Минюст США обвинил гражданку России в попытке вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Об этом сообщает Washington Post.

По данным издания, обвинения были предъявлены 44-летней Елене Хусяйновой. Ее подозревают в сговоре с целью «посеять смуту в политической системе США» распространяя дезинформацию в интернете по спорным политическим вопросам, в том числе, иммиграции, контролю за ношением оружия, протестам из-за исполнения национального гимна на NFL.

Ранее сообщалось, что офис директора Национальной разведки США предупредил о попытках России, Китая и Ирана вмешаться в американские промежуточные выборы.