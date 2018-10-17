Экс-министр транспорта Украины назвал Раду «самым позорным парламентом»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что страна опозорилась на весь мир, когда не приняла закон о снятии депутатской неприкосновенности.

Червоненко напомнил, что соответствующий законопроект президент Украины Петр Порошенко внес в прошлом году, однако он так и не был принят. Экс-чиновник посчитал, что непринятие закона «позорно выглядит перед миром». По его мнению, закон об отмене неприкосновенности не приняли из-за невысоких моральных качеств депутатов.

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«Коррозия морали и коррупция морали дошли уже до самых низов, до самых лучших исполнителей. Все, кто хотят работать, бороться, побеждать — уезжают. К сожалению, у нас сегодня самый, в моем понимании, позорный парламент по моральным и профессиональным качествам», — резюмировал Червоненко.

Ранее Червоненко уже заявлял, что Украина «пробила дно».