Митрополит УПЦ Московского патриархата перешел в подчинение Константинополя

Известный иерарх Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) объявил себя клириком Константинопольского патриархата, передает «Интерфакс».

«На последнем заседании Константинопольский патриархат отменил передачу Киевской митрополии Московскому патриархату. С тех пор мы можем считать, что территория Украины является территорией восстановленной митрополии Константинопольского патриархата. Собственно, с этого момента мы являемся, на сегодняшний день, клириками Константинопольской церкви», — заявил митрополит Александр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь, которая находится в Киеве, в постоянное пользование Константинопольскому патриарху.